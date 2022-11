Planeta Atlântida 2023 terá Vintage Culture, Ivete Sangalo e Ludmilla como atrações

As atrações do Planeta Atlântida 2023 estão confirmadas. Acompanhando os maiores sucessos da música nacional no momento, o festival vai reunir os mais expressivos nomes de cada gênero musical ao longo dos dois dias de evento. A edição do ano que vem do Planeta, que ocorre nos dias 3 e 4 de fevereiro, não contará com artistas internacionais.

Um dos destaques desta edição é Vintage Culture, astro da música eletrônica brasileira e da cena internacional, recém-eleito o melhor DJ de House Music do mundo pela revista inglesa DJ MAG. Outro grande nome confirmado é Ivete Sangalo, que retorna ao Planeta após cinco edições, para um show que contempla todas as fases da carreira e garante muitos hits para os planetários cantarem junto. Já o rapper Matuê fará show exclusivo para o evento e promete surpresas, acompanhado de artistas da 30PRAUM (selo fonográfico e produtora musical do rapper).

A mistura de estilos segue com Jota Quest, que apresentará show comemorativo de 25 anos de estrada; Ludmilla, que vive um grande momento na carreira e acaba de conquistar o Grammy Latino; Gilsons, composto por filho e netos de Gilberto Gil, representando a nova MPB, e Luísa Sonza, estrela do pop e presença garantida nos maiores eventos musicais do país.

Sucessos de Gloria Groove, como Vermelho, Bonekinha, Coisa Boa e Mil Grau, , vão deixar todo mundo no clima; Luan Santana estará com seu aclamado Luan City; Dilsinho levará a força do pagode; e Jão mostrará por que tem arrastado multidões em seus shows Brasil afora, encerrando a turnê Pirata no palco do Planeta. Fenômeno do pop rock nacional, Lagum está na lista dos confirmados, assim como DUBDOGZ, o maior duo de DJs do país, e a dupla sertaneja Matheus & Kauan, que faz sua estreia no festival. Comandado pelos guitarristas Marcão Britto e Thiago Castanho, com vocais de Egypcio (Tijuana), Charlie Brown Jr. retorna com nova formação para celebrar 30 anos de carreira, assegurando o posto de uma das bandas que mais se apresentaram ao longo dos anos no festival.

Outro campeão de participações no festival e sempre uma atração aguardada pelos planetários, Armandinho vai cantar seus hits com coro do público. Vitor Kley também está entre as atrações com um show repleto de hits e inéditas do seu novo álbum "A Bolha". Mais gaúchos têm presença confirmada: Comunidade Nin-Jitsu, Vera Loca e DJ Cabeção. A edição de 2023 marcará ainda o retorno de uma das mais icônicas bandas de rock do sul do país: Reação em Cadeia, liderada pelo vocalista Jonathan Corrêa, promete uma apresentação histórica.

Sucessos absolutos na internet, entre virais e ritmos que caíram no gosto e na boca do povo, também estão Jovem Dionisio, do hit Acorda Pedrinho, além de Poze do Rodo com participação do rapper Chefin, dois grandes nomes do funk e do rap e também detentores de recordes em plataformas digitais.

A 26ª edição do festival ocorre dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, litoral norte gaúcho. A iniciativa é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group com patrocínio de Renner, Banrisul e Unisinos.

Line-up completo do Planeta Atlântida 2023: Vintage Culture, Ivete Sangalo, Matuê & 30praum, Jota Quest, Luan Santana, Ludmilla, Luísa Sonza, Jão, Dilsinho, Gloria Groove, Armandinho, DUBDOGZ, Poze do Rodo convida Chefin, Lagum, Vitor Kley, Reação em Cadeia, Matheus & Kauan, Gilsons, Charlie Brown Jr. 30 anos, Melim, Teto & Wiu, Jovem Dionisio, Comunidade Nin-Jitsu, Mochakk, Vera Loca, Priscilla Alcantara, Zaka, Ariel B, Hans Ancina, Guz Zanotto, Gabriel R, Laypold, DJ Cabeção e Pedro Mueller.