Edith Piaf e Bibi Ferreira são homenageadas no Theatro São Pedro

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) será palco de homenagem às musas Edith Piaf e Bibi Ferreira nesta quinta-feira (24). Em Au bal de la chance ou No Baile do Acaso, a cantora Tássia Minuzzo comemora os 100 anos da mais aclamada intérprete de Piaf no Brasil, a ilustre Bibi Ferreira. O show começa às 21h, com ingressos custando a partir de R$ 25,00 disponíveis na bilheteria ou no site do Theatro.