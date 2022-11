Jonathan Correa apresenta versões intimistas de sucessos da Reação em Cadeia

Voz e alma da banda Reação Em Cadeia, Jonathan Correa volta aos palcos para matar a saudade dos fãs com o projeto Voz & Reação. Serão dois shows no Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (18), às 21h e 23h30min. A primeira apresentação está com ingressos esgotados, mas ainda há entradas à venda para a segunda sessão, entre R$ 95,00 e R$ 190,00, à venda no Sympla.