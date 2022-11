Consciência negra estará no repertório de concerto da Banda Municipal

A Banda Municipal de Porto Alegre apresenta mais um concerto no Teatro Renascença, localizado no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Veríssimo, 307), dia (16), quarta-feira, às 20h. Este é o quarto concerto da Série Renascença Ano I, sob a regência do maestro André Munnari. A direção da banda fica a cargo de Eliseu Rodrigues.

No repertório, uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Serão executadas canções de Stevie Wonder, Ary Barroso, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro, Michael Jackson, entre outros que compuseram músicas como “Canto das Três Raças”, “Olhos Coloridos”, e uma coletânea de sucessos do Grupo Raça Negra.

Após esta apresentação, a Série Renascença Ano I da Banda Municipal de Porto Alegre retorna no dia 21 de dezembro para o último concerto desta temporada no Teatro Renascença. Entrada é franca para todas as apresentações.