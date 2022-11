Novo Rock Gaúcho dá as caras no Festival F.I.B.R.A. na Sala Carlos Carvalho

A Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) é palco neste sábado (12) para o o Festival Independente de Bandas de Rock Autoral (F.I.B.R.A.), com as Bandas Templo de Sophia, Zona Soul, Cabeça de Lata, Eletroacordes e Ilegítimos. Ingressos para os shows, que iniciam às 18h, à venda pelo Sympla, por R$ 12,00.

A mescla de várias vertentes e gerações de bandas autorais é uma celebração à produção do novo rock gaúcho. Hard, Blues, Pop, Hardcore, Stoner e Grunge se misturam, evidenciando o toque do sul para o fortalecimento do Rock. O show coletivo, com cerca de 40 minutos por banda, diversifica a expressão e identidade sulinas no gênero e possibilita a mostra de novos talentos.

Nesta sexta edição, está programado a apresentação de repertórios autorais, além do lançamento de dois EP’s: Experiences (Eletroacordes) e Apoplexia (Templo de Sophia). Novas formações de integrantes nas bandas e as pitadas de covers também completam as novidades do show.