Paulo Ricardo faz show no Araújo Vianna neste sábado

Sympla Um dos principais nomes do rock brasileiro desembarca em Porto Alegre neste sábado (12) para show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Paulo Ricardo toca seus grandes sucessos na casa a partir das 21h com ingressos a partir de R$ 90,00, com opções de meia entrada, disponíveis no site da

Comemorando as mais de três décadas de carreira com o show o show Rock Popular, o músico apresenta ao público todos os seus grandes sucessos, tanto no RPM, quanto solo; além de homenagear grandes figuras do rock nacional no repertório, como Raul Seixas, Legião Urbana e Cazuza. O setlist também inclui novidades, como o seu novo hit Heroi Made in Brazil e a aclamada Imagine, de John Lennon, sendo a única regravação autorizada pela viúva Yoko Ono.