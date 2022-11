Abertura da Virada Sustentável 2022 acontece nesta sexta-feira na Cinemateca Capitólio

O maior festival de sustentabilidade da América Latina volta a Porto Alegre para a sua sétima edição nesta sexta-feira (11). A abertura da Virada Sustentável POA 2022 acontecerá na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085) às 9h e contará com o Fórum ESG, além de três falas sobre o tema e uma apresentação artística pelo grupo holandês Corpus Acrobatics. As inscrições para participar são gratuitas e podem ser feitas até esta quinta–feira (10) por fórum no site

Na apresentação A Bolha da Liberdade uma contorcionista faz uma acrobacia dentro de uma bolha, simulando o período vivido na pandemia. A Virada Sustentável promove três fins de semana de muita cultura e debate sobre a sustentabilidade de maneira leve e positiva, visando mobilizar as pessoas para uma guinada sustentável.