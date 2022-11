Alcione comemora 50 anos de carreira em Porto Alegre

Alcione desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira, dia 11, para comemorar as 5 décadas de sua aclamada e bem sucedida carreira. O show começa às 21h no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla , a partir de R$ 100,00.

O meio século de amor à música será celebrado com a artista cantando seus maiores hits, como Não Deixe o Samba Morrer, O Surdo, Sufoco, Você Me Vira a Cabeça e muito mais. O cinquentenário de Marrom está sendo comemorado desde o ano passado, com o lançamento do longa-metragem O Samba é Primo do Jazz e com o espetáculo intitulado Marrom, o Musical, idealizado por Jô Santana, escrito e dirigido por Miguel Falabella. Além disso, a maior comenda do mérito cultural do Estado do Rio de Janeiro, nomeada de Medalha Alcione, será entregue a personalidades da cultura no dia 21 de novembro, inclusive à ela, na data que marca seu aniversário.