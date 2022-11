Silvia Machete apresenta seu mais recente disco em show no Agulha

Na quinta-feira (10), às 21h, a cantora e compositora Silvia Machete sobe ao palco do Agulha para apresentar seu quarto e mais recente álbum, Rhonda (2020). Os ingressos, à venda pela plataforma Sympla, custam entre R$ 25,00 e R$ 100,00.

O disco conta com dez faixas autorais e a releitura de No One Else Around, composição de Tim Maia lançada em 1976. Deixando um pouco de lado o clima tropical dos álbuns anteriores, Rhonda assume uma atmosfera mais densa, misturando referências que vão do foulksoul americano à Bossa Nova, do pop analógico oitentista às trilhas dos filmes de Quentin Tarantino. Ao vivo, as canções assumem um ar mais próximo do cinema. Silvia sobe ao palco como Rhonda e vem acompanhada pelos músicos Conrado Goys (guitarra), Chicão (teclados), Dudinha Lima (baixo) e Antônio Loureiro (bateria).