Zê Azemar faz homenagem a Emílio Santiago em show no Theatro São Pedro

Do palco do The Voice+, Zê Azemar vai ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) para fazer um show em tributo ao cantor Emílio Santiago, na próxima terça-feira (8). O espetáculo começa às 21h e tem ingressos disponíveis no site e na bilheteria da casa, a partir de R$ 50,00, com opções de meia entrada.

Entitulado Emílio Santiago Tributo - O Melhor das Aquarelas, o show faz parte de uma série de homenagens já prestadas por Zê a uma das maiores vozes que o Brasil já teve. Desde 2015 o músico gaúcho vem emprestando sua voz para honrar Emílio Santiago, de quem é fã. Além da homenagem, o ex-The Voice+ comemora seus 48 anos de carreira.

No repertório composto por um recorte de 23 músicas do vasto trabalho do cantor carioca, o público poderá contar com clássicos como Saigon, Verdade Chinesa, Canto de Ossanha, Copacabana, entre outras.