Festival Quarto POA traz a Porto Alegre mais de 40 atrações culturais

A segunda edição do Festival Quarto POA acontece neste domingo (6) em diferentes espaços da região do 4º Distrito de Porto Alegre. O evento, que começa às 14h e vai até às 23h, tem ingressos que variam entre R$ 35,00 e R$ 170,00 disponíveis na plataforma Sympla

Entre 100 torneiras de cerveja, oito bares e inúmeras feiras de rua, o público poderá apreciar a arte de 40 atrações. Com primeira edição em 2021, o festival fez sucesso ao se tornar o maior evento de rua de Porto Alegre, em uma busca de valorizar a arte, a cultura, o entretenimento e a gastronomia de empreendedores locais.

Com 8 horas de evento, atrações não faltam. Com um repertório eclético, o festival traz para o público o sertanejo, o reggae, o rock e a música eletrônica, com artistas conhecidos do público e também aqueles que estão construindo o seu trabalho. Além da música, mais de 200 expositores estarão distribuídos em 1km do evento.