Paulinho Serra leva humor e improvisos ao Teatro da Amrigs

Um dos grandes nomes do stand up comedy no Brasil faz a apresentação única em Porto Alegre. Paulinho Serra traz seu novo show Paulinho Serra em Pedaços nesta sexta-feira (4), às 20h30min, no Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5.311). Ingressos no Sympla ao valor de R$ 35,00.

No espetáculo, Paulinho Serra fala de sua infância em Bangu, do começo da carreira artística até a afirmação como um dos grandes nomes do humor nacional, e surpreende em improvisos com a plateia. O humorista gosta de improvisar, por isso, cada sessão do stand-up é um espetáculo original, que comprova a versatilidade do ator. "Gosto de reservar os primeiros 10, 15 minutos do espetáculo para comentar o factual e ter essa interação com o público. Também deixo filmar, fotografar, levantar. No espetáculo, pode tudo desde que com respeito”, explica Paulinho, que desde 2012 apresenta turnê pelo país e levou a produção até ao Japão.