Rapper Filipe Ret retorna a Porto Alegre para show no Pepsi On Stage

Um ano depois de lotar o Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995), o rapper Filipe Ret retorna ao palco da casa para o show de seu novo disco, Lume. O show deste sábado, às 22h, está com ingressos a partir de R$ 65,00, com opções de desconto, pelo Sympla.

Ret, que começou sua carreira nas batalhas de rap e hoje é um dos artistas mais ouvidos do País, já tem uma caminhada que soma 6 álbuns e dezenas de singles lançados desde 2009, ano da sua estreia autoral. O artista também é dono do próprio selo, Nadamal Records, e é o rapper com mais cópias vendidas do Brasil. Seu disco Lume foi o primeiro do nicho a lançar um Enhanced Album no Spotify, que traz curiosidades dos bastidores de criação.