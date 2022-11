Ummagumma The Brazilian Pink Floyd faz show em Porto Alegre neste sábado (5)

Porto Alegre recebe neste sábado (5), às 21h, uma das mais importantes bandas de tributo do Brasil, que comemora seus 20 anos de estrada. O show do Ummagumma The Brazilian Pink Floyd acontecerá no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) com ingressos a partir de R$ 50,00, disponíveis no site uhuu.com

Criada em Minas Gerais, a ideia da banda surgiu em 2002 quando um dos integrantes assistia a um show de Roger Waters no Brasil. No repertório dos shows, o conjunto prioriza sucessos de quatro álbuns - Dark Side of The Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall - além de algumas canções 'lado B'.

O grupo é conhecido por apresentar ao público uma “experiência multissensorial" com iluminação especial e cenário, efeitos visuais e até o telão redondo ao melhor estilo Pink Floyd. Considerada pela crítica especializada como um dos melhores tributos à banda britânica, Ummagumma é também um dos mais longevos grupos de seu segmento.