Porto Alegre recebe o musical Barnum – O Rei do Show

No fim de semana dos dias 5 e 6 de novembro, a versão brasileira do musical circense Barnum - O rei do Show ganha vida no palco do Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8.787). O espetáculo ocorre sábado (5), às 20:30, e domingo (6), às 19h. Ingressos podem ser comprados no site do teatro, custando a partir de R$ 50,00 e com opções de meia entrada.

Versão brasileira do espetáculo que estreou na Broadway há quatro décadas, tem direção assinada por Claudio Botelho, responsável pelas versões nacionais de renomados espetáculos como Les Misérables e O Fantasma da Ópera. No elenco do show, o público poderá ver Guilherme Logullo para o papel-título e Kiara Sasso na pele da poderosa Charity, além de 18 outros artistas, entre eles do Cirque du Soleil e a gaúcha Valeria Barcellos.

Agraciado com uma dezena de prêmios Tony, com primeira apresentação na Broadway nos anos 1980, o espetáculo conta a história real do showman Phineas Taylor Barnum, cujo mais famoso empreendimento foi um museu itinerante, que misturava uma espécie de circo, zoológico e personagens freaks. Na sua versão atual, ajuda a refletir sobre a humanidade, a igualdade e a inclusão, falando de um mundo do passado, mas com questões pertinentes para o momento atual.