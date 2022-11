Bel Medula apresenta seu quarto álbum no Teatro Glênio Peres

O novo álbum de Bel Medula será apresentado em turnê pelo Sul e Sudeste neste mês de novembro. Em Porto Alegre, a artista fará show no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255) na sexta-feira (4) e sábado (5), às 19h . A entrada é gratuita e ingressos serão distribuídos a partir desta terça-feira (1), na Seção de Memorial da Câmara Municipal, das 9h às 18h - no sábado, a entrega será feita 30 minutos antes do espetáculo.

Lançado em junho, Abala Ladaia é o quarto álbum de estúdio da musicóloga e multi-instrumentista. O espetáculo vai marcar, junto do lançamento do disco, a volta da artista aos palcos, que não se apresentava desde 2019 na estreia de seu primeiro álbum. da capital, Bel se apresenta também em Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e em São Francisco de Paula, no festival Morrodália, além de apresentação única em São Paulo.

Bel Medula apresenta em Abala Ladaia canções eletrônicas experimentais, uma imersão em sonoridades que conversam com os desafios da vida cotidiana. Com mixagem de João Meirelles (BaianaSystem) e masterização por Florencia Saravia-Akamine, o projeto traz fortes inspirações do big beat dos anos 90 e, de acordo com a artista, mistura tendências de sampleamentos, riffs e letras que “alternam entre tuíte e textão”.