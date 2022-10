Patrono da Feira, Carlos Nejar recebe chave do filho e se diz "enverdecido" em abertura

Um evento literário para fazer Porto Alegre enverdecer. As palavras do patrono da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, Carlos Nejar, ditas durante solenidade de abertura nesta sexta-feira (28), resumem bem o sentimento em torno do evento, que retoma as atividades 100% presenciais depois de dois anos prejudicados pela pandemia. Em um clima festivo, Nejar recebeu uma placa comemorativa e a chave da Feira - entregue por Fabrício Carpinejar, filho do poeta e que foi patrono da edição passada.

"Essa Feira é o enverdecer das árvores, dos livros. Nosso pampa, na Feira do Livro, é o centro do mundo. Nós não somos o terceiro mundo: somos o primeiro mundo e o mundo há de ver o caminhar deste continente", falou o novo patrono.

Sem negar o espírito de poeta, Nejar ressaltou que sentia-se rejuvenescido com a emoção do momento. "Esse dia, na minha vida, é um enverdecimento. No amor do pampa fiquei sem idade, no amor do meu filho fiquei sem idade, no movimento fraterno dos livreiros desta terra fiquei sem idade", comoveu-se.

Antes, o filho Fabrício Carpinejar recitou um dos poemas do pai, antes de trocarem um caloroso abraço. "Existe no meu sucessor, curiosamente minha raiz - e só a Feira para gerar esse paradoxo - uma meninice incurável. Poderia estar sentado nas obras que produziu, no mérito de seus 60 anos de escrita, aposentado, acomodado. Mas não para de escrever, pois acredita que a próxima obra há de ser a melhor de sua vida", elogiou.

O evento, ocorrido em um dos extremos da Praça da Alfândega, contou com a presença de autoridades como o governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior; a secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araujo; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; e o titular da pasta municipal da Cultura, Gunter Axt. O presidente da Câmara Riograndense do Livro, Maximiliano Ledur, frisou a alegria de ver a Feira retomando as atividades presenciais de forma plena. "Quanta alegria nos causa voltar a conviver com Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade", comentou, mencionando o famoso monumento com as figuras dos dois escritores, localizado na Praça da Alfândega.

Com o tema Uma boa festa tem história, a Feira do Livro vai até o próximo dia 15 de novembro, como parte das celebrações aos 250 anos de Porto Alegre. Neste ano, 71 expositores estarão na Praça, e mais de 150 autores devem participar de uma intensa agenda de sessões de autógrafos, debates, paineis, oficinas, saraus, shows, teatro e contação de histórias, entre outras.