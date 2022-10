15º Aldeia Sesc Capilé destaca atrações musicais na programação

A 15ª edição do Aldeia Sesc Capilé acontece em São Leopoldo entre os dias 3 e 6 de novembro. Com diversas atrações artísticas, este ano o evento dá destaque às apresentações musicais, e toda a programação tem entrada gratuita.

A abertura do evento acontece na noite do dia 3 de novembro, no Teatro Municipal de São Leopoldo (Rua Osvaldo Aranha, 934), às 19h30min. Retomando sua versão presencial este ano, o evento, que busca formar elos entre a cadeia produtiva da cultura e artistas locais e nacionais, contará com uma variada grade de apresentações de rock, samba, MPB, passando pelo blues, rap e até música tradicionalista gaúcha.

São Leopoldo é uma das 40 cidades brasileiras onde o Aldeia Sesc é realizado. O evento passará também por Caxias do Sul e Novo Hamburgo, dando espaço para artistas de todas as áreas mostrarem seu trabalho. A programação completa pode ser conferida no site do Sesc/RS.