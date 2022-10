A Feira do Livro consolida a primavera da cultura em Porto Alegre

A cultura vive dias de primavera em Porto Alegre. E não apenas no calendário: a 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que começa oficialmente nesta sexta-feira (28), acaba sendo também um símbolo definitivo do reencontro da cidade consigo mesma, depois do longo período de atividades canceladas ou limitadas pela pandemia. Em formato 100% presencial pela primeira vez desde 2019, a Feira deste ano coincide com as últimas semanas da 13ª Bienal do Mercosul e com uma intensa agenda nos cinemas e espaços artísticos do Centro Histórico - um conjunto de atrações com potência para deixar os dois anos de inverno cultural, definitivamente, para trás.

Com o tema Uma boa festa tem história, a Feira deste ano se integra às celebrações pelos 250 anos de Porto Alegre, levando 71 expositores à Praça da Alfândega. As atividades organizadas pela Câmara Riograndense do Livro vão incluir mais de 150 autores, em uma agenda intensa de sessões de autógrafos, debates, paineis, oficinas, saraus, shows, teatro e contação de histórias, entre outras. Ao todo, cerca de 500 atividades estão previstas até 15 de novembro, último dia de evento.

Entre os autores que passarão pelas bancas e balaios da Praça estão nomes como Noemi Jaffe, Cida Bento, Geir Gulliksen, Florencia Bonelli, MV Bill, Lázaro Ramos, Alê Garcia e Leif Randt, além de figuras fortes na literatura gaúcha como Clara Corleone, Letícia Wierzchowski, Júlia Dantas, Daniel Galera, José Falero e Samir Machado de Machado, entre muitos outros. Vários desses nomes estarão lançando novas obras durante a Feira, maior evento de literatura ao ar livre da América Latina.

Seja como for, não é preciso muito para transformar o passeio dos porto-alegrenses em meio aos livros em uma verdadeira jornada cultural pelo Centro Histórico. Não apenas a própria Feira se estende para outros pontos da região (como o Farol Santander, o Espaço Força e Luz e o já tradicional Teatro Carlos Urbim), como também a Bienal do Mercosul usa muitos espaços da área central para abrigar as obras em exposição.

De portas abertas até 20 de novembro, a mostra - que reúne cerca de 100 artistas de mais de 20 países em torno do tema Trauma, Sonho e Fuga - ocupa espaços como o Armazém A6 do Cais do Porto, Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), Casa da Ospa, Margs, Memorial do Rio Grande do Sul e o já citado Farol Santander, abrindo um rico leque de possibilidades para quem visita a região. Embora não abra aos finais de semana, o Paço Municipal também recebe instalações da Bienal, com curadoria de Marcello Dantas. Isso sem contar as instalações de arte urbana, localizadas no Largo Moacyr Scliar, na avenida Borges de Medeiros e nos espaços externos da CCMQ.

Para os apaixonados pela sétima arte, o Centro também oferece opções renovadas. Depois de longos períodos fechados em atendimento à emergência sanitária, as salas de cinema têm recebido bom público na Capital - e os espaços da área central se consolidam, mais e mais, como refúgio para quem quer preencher os sentidos com filmes que vão além dos blockbuster norte-americanos. Mesmo sem sessões neste domingo, em decorrência das eleições, tanto a Cinemateca Capitólio quanto as salas da Cinemateca Paulo Amorim oferecem atrações de nicho para os cinéfilos, enquanto o Cinebancários mantém uma programação focada na cinematografia brasileira.