Os Barbixas voltam aos palcos de Porto Alegre no Teatro Bourbon Country

O grupo de comédia Cia. Barbixas sobe aos palcos do Teatro Bourbon Country para apresentar o espetáculo Improvável, em cartaz há 14 anos. A apresentação contará com três sessões divididas entre sexta-feira (28, às 22h) e sábado (29, às 18h e 21h), e os últimos ingressos estão disponíveis tanto na plataforma uhuu.com, quanto na bilheteria do Teatro, a partir de R$ 45,00.

Surgido em 2007, o Improvável conta com a participação da plateia para construir o show através da improvisação: o público nomeia um tema e os humoristas montam esquetes na hora sem nenhuma preparação prévia. A apresentação já contou com notáveis do humor nacional, como Fábio Porchat, Rafinha Bastos e Marco Luque. Bebendo na fonte de Mr. Bean e Monty Python, os Barbixas surgiram em 2004 fruto da parceria entre os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna.