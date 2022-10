Banda Noventera traz sucessos do rock dos anos 1990 no Ocidente Acústico

Com uma proposta explícita de reverenciar o rock dos anos 1990, o grupo Noventera é atração desta quinta-feira (27), às 21h, no Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). Clauss Pupp (vocal), Naum (baixo), Nando Endres (guitarra), Julio Porto (guitarra) e Marcos Rubenich (bateria) vão trazer sucessos de bandas como Rage Against The Machine, Red Hot Chilli Peppers, Pixies, Elastica, Supergrass e Sonic Youth, além das nacionais Planet Hemp e Raimundos. A apresentação do Ocidente Acústico tem ingressos a partir de R$ 20,00, pelo Sympla.