Confirmada a edição de 2023 do Planeta Atlântida

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, o Planeta Atlântida está confirmado para os dias 3 e 4 de fevereiro de 2023, na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), retomando uma tradição do verão gaúcho. O evento, que ocorre desde 1996, reunindo mais de 80 mil pessoas a cada ano, será marcado pelo reencontro de amigos, fãs de música e planetários de diferentes gerações a fim de celebrar a vida.

Com realização de Grupo RBS e DC Set Group e patrocínio de Renner, Banrisul e Unisinos, o Planeta promete uma edição histórica. "O Planeta 2023 é o mais importante da história. Até mais importante do que o primeiro, onde tudo começou. Porque antes do primeiro não conhecíamos o evento, não sabíamos o que era e como seria. Agora que sabemos e vivemos esta experiência ano após ano, por 25 anos, e, depois de dois anos sem, a expectativa e a energia criada em torno desta edição pós pandemia é de arrepiar os pelinhos do coração", comemora Alexandre Fetter, líder de produto da rádio Atlântida.

Em 25 edições, o Planeta já foi palco de mais de 1,3 mil shows nacionais e internacionais em 800 horas de música. O festival ainda reúne diferentes atrações para proporcionar uma experiência completa aos planetários - as novidades desta edição serão divulgadas em breve.

"O Planeta é especial, é muito mais do que um evento, é uma experiência que faz parte do nosso verão e das melhores lembranças da juventude de muitas gerações. Nós, da RBS, temos muito orgulho de fazer parte disso e estamos empenhados em fazer uma festa incrível para receber nossos planetários de braços abertos", afirma Caroline Torma, Diretora de Marketing da RBS e head do Planeta Atlântida.

"Solidificado como um dos mais importantes festivais de música do Brasil, vem aí o Planeta 2023, dois verões que ficamos ausentes devido à pandemia, voltamos com toda força e prontos para uma edição fantástica que mais uma vez ficará marcada na memória dos gaúchos", destaca Cicão Chies, sócio-fundador da DC Set Group.