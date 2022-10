Desenhos de Thais Ueda em exposição na Ocre Galeria até 29 de outubro

A Ocre Galeria (Rua Demétrio Ribeiro, 535) está recebendo, até o dia 29 de outubro, a exposição Nada muda de forma como as nuvens, a não ser os rochedos, de Thais Ueda. A exposição traz desenhos feitos em nanquim branco sobre papel coberto com tinta acrílica preta, mesclando referências do ocidente e do oriente, em especial da caligrafia japonesa. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e no sábado, das 10h às 13h30min, com entrada franca.