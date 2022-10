Mato Seco é a principal atração da segunda edição do Porto Alegre Reggae Festival

Sympla A banda Mato Seco comemora suas duas décadas de estrada na segunda edição do Porto Alegre Reggae Festival, que acontece neste sábado (22), às 22h, no Bar Opinião (R. José do Patrocinio, 834). Além dela, estão confirmadas as bandas Dub and Bases, Sintonize (Spedcial Bob Marley) e Positiva Dub. Os ingressos estão à venda no, a partir de R$ 45,00.

A banda Mato Seco é uma das grandes potências do reggae no País. Formada em 2002, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, o grupo tem como propósito disseminar a filosofia do bem e da justiça, passando a compor letras com conotações políticas e sociais. A sua música reggae busca evocar um sentimento libertador, e prega que a paz é a única forma de combater a todo o mal. Músicas como Brilho Oculto, Resistência, Tudo Nos é Dado, Caminho da Luz e Pedras Pesadas são consideradas hinos do reggae brasileiro.

Em seus 20 anos de carreira, a banda produziu três CDs de estúdio: Mato Seco, Seco Mas Não Morto e Seco e Ainda Vivo, além de um DVD, gravado na Estância Alto da Serra, intitulado Pronto a Botar Fogo.