Exposição ‘Memória Desenhada’ traz olhares de Günter Weimer sobre a Capital

A exposição comemorativa aos 250 anos de Porto Alegre Memória Desenhada: Primórdios da Arquitetura de Porto Alegre na obra de Günter Weimer traz desenhos, em bico de pena, que inspiraram uma investigação de cunho histórico-artístico do olhar de Weimer sobre identidade e memória cultural da Capital. A exibição gratuita ocorre até o dia 25 de outubro, das 10h às 18h, nas Salas do Tesouro do Memorial do Rio Grande do Sul (R. Sete de Setembro, 1020).