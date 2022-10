Exposição ‘Alemanha, Uma Vez!’ fica até 29 de outubro na Biblioteca Central da Pucrs

O artista plástico Joaquim da Fonseca exibe a exposição Alemanha, Uma vez!, que traz uma coletânea de 46 aquarelas com o registro de duas viagens feitas pelo artista em 2010 e 2015, visitando lugares de onde partiram imigrantes germânicos para o sul do Brasil, até o dia 29 deste mês. A atividade aberta ao público acontece no Saguão da Biblioteca Central, localizada no prédio 16 do Campus da Pucrs (Av. Ipiranga, 6681). Está aberta a visitação de segunda à sexta-feira, das 8h às 22h, e sábados, das 9h às 14h30.