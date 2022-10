Projeto que joga luz sobre Caio Fernando Abreu e sua obra estreia nesta quinta-feira

O sarau virtual Caio F. Entre Nós, que estreia nesta quinta-feira (20), marca o lançamento do projeto Caio na Memória Vida, que homenageia o escritor Caio Fernando de Abreu e valoriza o patrimônio material dos Caminhos da Poesia em Santiago, e imaterial de sua obra. Contemplado no edital FAC Patrimônio, financiado pelo Pró-Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), a iniciativa prevê ações virtuais e presenciais.

Idealizado e posto em prática por produtores e artistas Caio na Memória Viva conta com apoio cultural da Associação Amigos do Caio Fernando Abreu (AACF), que trabalha há mais de 12 anos em prol da memória do escritor e que fornecerá materiais ao site, averiguações sobre as obras e parcerias junto ao projeto.

A iniciativa se desdobra em três frentes: o site Caio F. Entre Nós; o sarau virtual Caio F. Entre Nós, que marca o lançamento do site e do projeto como um todo; e o evento 24h de Caio na Cultura, dia 5 de novembro, uma caminhada pelos Caminhos da Poesia na cidade de Santiago (RS), cidade natal do escritor, onde o público será convidado para trilha cultural com visita guiada e apresentação em formato pocket do espetáculo ReliCÁrIO. Os eventos têm entrada franca.

Importantes espaços estão no roteiro da caminhada: Estação Conhecimento, Rua dos Poetas, Praça Moysés Viana, Memorial da Poesia Contemporânea e Espaço Cultural Strazzabosco, que serão visitados pelo público juntamente com artistas locais, professores e amigos de Caio F. Esta ação, além de difundir e homenagear a obra de Caio, fortalece o patrimônio e a identidade cultural deste município, berço de outros artistas importantes para o legado cultural do país, como Hermes Bernardi Jr., Túlio Piva e Aureliano de Figueiredo Pinto.

Para o lançamento do site, o projeto reunirá alguns artistas e amigos bem próximos de Caio no sarau virtual Caio F. Entre Nós: Amanda Costa, Deborah Finocchiaro , Natália Lag, Grace Gianoukas, Thedy Correa, Roberto Camargo, e as participações especiais de Arthur de Faria e Suzana Saldanha, que lerão trechos de Caio e falarão sobre o artista e sua obra. "O site será completo e bastante inovador, com uma nuvem de amigos conectando-se ao Caio, uma visita virtual por pontos patrimoniais da cidade de Santiago que marcam a obra de Caio, além de fotografias, depoimentos e cartas. O projeto busca modernizar o Memorial da Poesia Contemporânea, naquela cidade, onde há salas temáticas divididas pela linha do tempo das obras do autor", afirmam Ivana e Rodrigo.

Premiado com quatro Jabutis de literatura e o prêmio Moliere de Teatro, este dividido com o diretor Luis Arthur Nunes, Caio F. foi um grande observador da alma humana e, mesmo após 26 anos de sua partida se mantém atual, publicado e estudado. É unanimidade entre estudiosos da moderna literatura nacional. Representante da contracultura, foi jornalista, dramaturgo e escritor, apontado como expoente de sua geração. Sua obra é escrita num estilo econômico e bem pessoal. Por meio de situações cotidianas, contestou valores da sociedade e falou sobre assuntos que até hoje são tabus, como aids, homossexualidade e espiritualidade. Traduzida para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e holandês, sua obra segue conquistando uma legião de leitores, principalmente entre os jovens. Suas frases e pensamentos são constantemente compartilhados nas redes sociais pelo público que reconhece a contemporaneidade de sua obra, cada vez mais valorizada popularmente, estudada na academia, encenada nos palcos e tematizada no cinema. Caio Fernando Abreu alcança imenso público em todos os continentes, atestando sua importância para este momento social, cultural e político.