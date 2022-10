MIAC anuncia datas e atrações da 1ª edição, marcada para março de 2023

Ocorreu nesta quinta-feira (13) evento de abertura do lançamento da MIAC – Mostra Internacional de Arte Contemporânea, no foyer dos camarotes do Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Fernando Zugno, idealizador, diretor e curador da MIAC, ao lado de Beatriz Araujo, Secretária Estadual de Cultura, deu boas-vindas a convidados antes da realização do show de Tom Zé. Na Casa de Cultura Mario Quintana, das 10h às 20h, teve início também a instalação Céu, de Ernesto Neto, que segue até o dia 16 de outubro, com entrada franca.

Tom Zé encantou a plateia gaúcha com Língua Brasileira e sua já tradicional irreverência. O artista apresentou seu novo trabalho, conversou com a plateia, falou sobre inspirações e estiveram presentes no repertório sucessos como Unimultiplicidade, Hy Brasil e Clarins da coragem.

Zugno confirmou a primeira edição entre os dias 30 de março a 9 de abril de 2023. Para a estreia, a mescla de diferentes linguagens e a diversidade darão a tônica do evento. Já confirmados na programação uma das maiores e mais renomadas companhias de dança do país, Cena 11, de Alejandro Ahmed, com o espetáculo Matéria Escura; a artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, uma das mais importantes criadoras de grandes instalações no mundo pela primeira vez em Porto Alegre; o espetáculo francês Affordable solutions for better living de Théo Mercier e Steven Michel (ganhadores do leão de ouro da bienal de performance de Veneza); Irmãs Brasil, duas artistas performers transexuais de SP que trarão a MIAC uma trilogia de performances nunca antes realizadas conjuntamente.

“O que queremos propor e vislumbramos nessa primeira edição que realizaremos no ano que vem, é firmar a Mostra como uma manifestação importante no calendário nacional, que contemple o pensamento acerca de identidade, de arte e de futuro, uma programação reflexiva, inclusiva e diversa que agite a cidade de Porto Alegre e através da beleza e alegria proponha discussões sobre questões contemporâneas a partir da arte”, enfatiza Zugno.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA EDIÇÃO DE LANÇAMENTO DA MIAC:

*Seminários, palestras e exposições terão acesso gratuito

Dia 14/10, sexta-feira

- Às 14h30, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro: A trilha das trilhas modernas (Zé Miguel Wisnik);

- CCMQ: Céu (Ernesto Neto);

- Às 16h, Ksa Rosa: Arte: estética e ética, gentrificação e meio ambiente / Ksa Rosa – centro cultural catadores (Izis Abreu, Cristiano Sant’Anna, Antonio Carboneiro – Cata pela Vida e Maristoni Lima de Moura – Ksa Rosa);

- Das 16h às 22h, La Photo: Iconoclasta (Julha Franz e Pedro Karg + Performance – 20h30);

- Às 18h, Andradas: Cortejo Cultural com produção de Silvia Duarte e Túlio Quevedo; DJ Kafu (música eletrônica), Gueto Trio (música ao vivo), Andréia Cavalheiro (cantora), Rosa Franco (cantor), Grupo Garganimações (pernas de pau/malabares), Companhia de Dança Brazil Estrangeiro (Dança Afro Brasileira);

- Às 20h, Agulha: Viridiana (Bê Smidt) – ingressos à venda

Dia 15/10, sábado

- Às 14h30, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro: Descolonizando o Brasil (Eduardo Bueno Peninha);

- Às 16h, Fábrica do Futuro: Seminário O Futuro é feito à Mão: Moda com Marcella Lorenzon, Luciano Potter e convidados especiais;

- Às 16h, Vila Flores: Cosmologia indígena na arte contemporânea (Sandra Benites, Xadalu Tupã Jekupé e Andreia Duarte);

- Das 16h às 22h, La Photo: Iconoclasta (Julha Franz e Pedro Karg);

- Às 17h30, Fábrica do Futuro: Seminário O Futuro é feito à Mão: Gastronomia com Marcelo Schambeck e convidados especiais;

- CCMQ: Céu (Ernesto Neto);

- Às 21h, Amplo (Rua Moura Azevedo, 46, São Geraldo): FESTA PERFORMANCE (Line up: Ananda, Bassani, Noizzed, Cccccassius, Nuno Deconto; Visual: House Granada, Reply Eventos, 1quarto.cc) – vendas pelo link

Dia 16/10, domingo

- CCMQ: Céu (Ernesto Neto);

- Às 16h, Vila Flores: Economia criativa: geração de renda na produção local criativa, inovadora e sustentável (Tarson Núñez, Aline Bueno, Roberta Dias e Leonardo Bertacco);

- Das 16h às 22h, La Photo: Iconoclasta (Julha Franz e Pedro Karg);

- Às 20h, Agulha: Acceso a lo tangible (Lucio Bazzalo e Mariana Cinat) – ingressos à venda

A MIAC é apresentada pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Tem patrocínio do Grupo Zaffari, PMI Foods e Angus Las Piedras. Canard Produções é a agente Cultural. Financiamento do Pró-cultura RS, Governo do Rio Grande do Sul.