Morre o intelectual Sergio da Costa Franco, profundo conhecedor de Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCE) confirmou, na tarde desta quinta-feira (13), o falecimento do historiador, pesquisador, advogado e jornalista Sergio da Costa Franco. Ele tinha 94 anos e era membro honorário do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. A causa da morte não foi imediatamente revelada.

Autor de 29 livros, Franco, que também era promotor de Justiça aposentado, tinha como especialidade escrever sobre Porto Alegre, cidade sobre a qual publicou, por exemplo, Porto Alegre – Guia Histórico, com quase mil verbetes que registra a evolução dos bairros, as ruas, as enchentes, as epidemias, os monumentos, as instituições culturais e os conterrâneos ilustres. Trinta anos após o lançamento, essa publicação teve sua quinta edição publicada em 2018.

Franco também escreveu a biografia de Júlio de Castilhos. Em 2005, sua obra Os viajantes olham Porto Alegre venceu o Troféu Açorianos, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. Em 2009, o historiador recebeu o Prêmio Joaquim Felizardo.