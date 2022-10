Rei Leão - O musical faz duas apresentações em Porto Alegre neste final de semana

Baseado na obra teatral Hamlet, clássico de William Shakespeare, Rei Leão - O musical faz duas apresentações no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), no sábado (15) e domingo (16), às 16h. Com ampla estrutura de equipe e figurinos, o espetáculo conta com o recurso de projeção mapeada 3D, trazendo grande impacto visual e ampliando a imersão da plateia no reino de Simba e Mufasa.

A adaptação é 100% cantada ao vivo, com um elenco que une as canções a momentos de dança e atuação dramática, em um espetáculo para toda a família. Ingressos, a partir de R$ 120,00, disponíveis no site Uhuu e na bilheteria do teatro.