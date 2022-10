Porto Alegre recebe lançamento da Mostra Internacional de Arte Contemporânea

Nesta quinta-feira (13), ocorre o lançamento da Mostra Internacional de Arte Contemporânea (MIAC), novo festival de artes de Porto Alegre, cuja programação de estreia (disponível no site www.miacbrasil.com) acontece até domingo (16). Os ingressos para todas as atrações estão à venda na plataforma Sympla.

Dentre os artistas internacionais e de várias regiões do Brasil que passarão por espaços culturais do 4º Distrito, Centro Histórico e Zona Norte da Capital, estão nomes como Tom Zé, que abre a mostra com seu novo show Língua Brasileira, às 21h desta quinta, no Teatro do Bourbon Country. Além dele, a cantora gaúcha Bê Smidt convida o público a dançar, com seu projeto de música eletrônica Viridiana, que ela apresenta na sexta-feira (14), às 20h, no Agulha.

Além deles, outras personalidades prometem movimentar o evento, a exemplo do jornalista e escritor Eduardo Bueno Peninha, que fará uma palestra sobre Colonialismo e decolonialismo no debate contemporâneo (agendada para acontecer às 14h30min de sábado no Foyer Nobre do Theatro São Pedro). Antes dele, na sexta-feira, no mesmo horário e local, o ensaísta, pianista e compositor Zé Miguel Wisnik fala das Produções artísticas e seus momentos na história.

Na lista, ainda constam os performers argentinos Lucio Bazzalo e Mariana Cinat; os artistas Julha Franz e Pedro Karg; o músico e compositor Zé Miguel Wisnik, a pesquisadora e curadora indígena Sandra Benites, a cantora Silvia Duarte, entre outros.

Segundo o organizador do evento, Fernando Zugno, a MIAC parte da premissa que a "estética também é política". Nesse sentido, o evento inédito promove obras com "importante impacto visual e sonoro" para discutir o movimento das artes no Brasil por meio da inovação, sustentabilidade e consumo consciente. A partir desse diálogo entre a programação internacional e brasileira, emerge o "intuito de estabelecer paralelos e atravessamentos" entre os diferentes pensamentos sobre identidade, futuro e arte.

"É um momento de encontro, para se debater assuntos contemporâneos, através de conversas, aulas com pesquisadores de diversas áreas (como sustentabilidade, economia circular, alimentação, lixo, colonialismo, ideologia, descarte consciente e minimalismo), exposições, shows e espetáculos com caráter transdiciplinar (com linguagens que se encontram, a exemplo de dramaturgia e artes visuais) ou não", define Zugno. Permeando as temáticas propostas, fazem parte da discussão a função da tecnologia nos dias atuais, desde a aquela usada pelos povos da floresta na sua relação com a natureza até as novas tecnologias eletrônicas, além da internet e a virtualidade.

Também questões como as relações entre humanos e não humanos e seus futuros serão discutidas nesta edição de lançamento. Para isso, as mesas de discussão serão compostas por jornalistas, filósofos, artistas, economistas, lideranças indígenas e historiadores brasileiros. "A partir das obras de arte e das conversas, queremos também olhar para o conhecimento dos indígenas e de povos negros", pontua o diretor do evento. "Vamos ter também um seminário chamado O Futuro é feito à Mão, com Marcelo Schambeck e convidados especiais, que é para a gente olhar também para duas outras grandes indústrias, que são a gastronomia e a moda, a fim de olhar para o consumo local e criar um diálogo mais sustentável."

Zugno afirma que a edição de lançamento é uma forma de "sentir" como será a receptividade do evento, que terá sua primeira edição em 2023. Ainda este ano, a programação contará também com performances itinerantes e cortejos em espaços públicos na cidade. Às 23h de sábado, o evento ainda irá promover uma festa na galeria La Photo, localizada próxima ao Parque da Redenção. "Serão quatro dias de agito cultural, com muita diversão e acontecimentos bacanas", garante o diretor da Miac.