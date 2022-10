Os The Darma Lóvers celebram 25 anos nesta edição do Ocidente Acústico

Nesta quarta (12) e quinta-feira (13), a banda gaúcha de rock budista Os The Darma Lóvers comemora seus 25 anos de estrada em dois shows na casa que viu suas várias etapas de transformação e crescimento, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha 960), na edição desta semana do Ocidente Acústico. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$30,00.

Tendo a impermanência como sua musa, o grupo decidiu aproveitar esse momento para fazer o documentário #KeepGoing , dirigido por Theo Tajes, contando a sua história, mostrando um tanto de suas vidas, ouvindo pessoas que fizeram parte dela. A ideia é mergulhar na trama criativa de amor e descoberta que se criou a partir do encontro de dois jovens buscadores com um caminho espiritual autêntico e lhes permitiu a liberdade de expressar e amadurecer suas naturezas com liberdade, incluindo a riqueza e potência dos ensinamentos do Buda em sua arte livre, resultando em uma proposta única no universo da música popular.