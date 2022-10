Exposição 'Podium' traz obra de Arthur Bispo do Rosário para o CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe até 18 de dezembro a exposição coletiva Podium. A mostra reúne trabalhos de dez renomados artistas contemporâneos em diálogo com a obra homônima de Arthur Bispo do Rosário. A visitação no Espaço Maria Lídia Magliani, 5º andar da CCMQ (Andradas, 736 - Centro Histórico) acontece todos os dias, das 10h às 20h, com entrada franca.

O pequeno pódio construído por Arthur Bispo do Rosário é o eixo proposto pela curadoria da artista visual e professora Elida Tessler e do psicanalista Edson Luiz André de Souza para articular uma produção artística marcada pela potência de vida, enfrentamento das adversidades e organização simbólica do mundo e da própria existência. O diálogo com a obra de Bispo do Rosário se estabelece com trabalhos de Amanda Teixeira, Eduardo Montelli, Letícia Bertagna, Maria Ivone dos Santos, Otacílio Camilo e Vivi Pasqual. Entre os destaques da mostra também estão o fotógrafo cego esloveno naturalizado francês Evgen Bavcar, a guatemalteca Regina José Galindo e os artistas Natália Leite e Luiz Guides, com trabalhos produzidos na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

A exposição Podium conta ainda com uma programação educativa paralela, que acontece entre os meses de outubro e dezembro. Nesse período oficinas, debates e exibição de filmes vão propor o aprofundamento do debate sobre a produção artística contemporânea, a cultura popular e as relações estabelecidas entre arte e saúde mental.