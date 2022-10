Lucas Inutilismo faz show nesta terça-feira no Opinião

O criador do canal de humor Inutilismo, Lucas Vinicius, traz o show Minha Playlist de Funk para o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) na terça-feira (11), às 21h. O quadro que inspirou o espetáculo é um sucesso no Youtube com mais de 5 milhões de visualizações em todas as edições. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla, a partir de R$ 65,00.

Após o surgimento, em 2018, de uma onda de vídeos onde personalidades da internet faziam suas playlists de funk apresentando a lista dos seus hits favoritos do gênero, surgiu a ideia do projeto Minha Playlist De Funk. Antenado no movimento, Lucas trouxe sua própria versão do que seria a Playlist de Funk ideal, e imprimindo seu estilo inclinado para o Heavy Metal, resultou na criação de músicas com arranjos inesperados e cativantes.

Lucas então decidiu que era o momento de trazer essa energia para um contato mais próximo através de uma exibição ao vivo, e para isso montou sua banda com mais 3 integrantes de peso: Daniel Mazza (bateria), André Casagrande (baixo) e Felipe Hervoso (guitarra).