Os argentinos El Mató a un Policia Motorizado fazem show no Opinião neste sábado

O lendário grupo de rock argentino El Mató a un Policia Motorizado retorna ao palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) depois de 11 anos, quando se apresentou no Festival El Mapa de Todos. O show será neste sábado (8), às 21h. Os ingressos, a partir de R$ 60,00, estão à venda via Sympla.

Na estrada há duas décadas, a banda ocupa a linha de frente do rock alternativo da Argentina, e aterrissa no país com um espetáculo em que reúne sucessos de uma discografia indicada a prêmios como Grammy Latino e levada diversas vezes a eventos internacionais como Lollapalooza e Primavera Sound — sem contar com as concorridas turnês do quinteto pelos Estados Unidos, Europa e América Latina. Falando em Grammy, El Mató foi indicado novamente ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock com seu lançamento mais recente, Unas Vacaciones Raras.