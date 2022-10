Baile da Primavera do Bloco da Laje acontece nesta sexta-feira

Sympla, a partir de R$ 30,00 O Bloco da Laje está de volta à Banda Saldanha (Av. Padre Cacique, 1355) para uma noite de festa, encontro e celebração com o show Quatro Estações, cantando e dançando ao som das músicas clássicas e confirmadas da Laje. Nesta sexta-feira (07), o coletivo celebra a primavera e sua volta às ruas, e aproveita para lançar sua campanha de financiamento coletivo que viabiliza a 10ª saída, represada pelos anos pandêmicos. A abertura da quadra ocorre ás 17h, enquanto o show inicia às 21h. Os ingressos estão disponíveis no site, a partir de R$ 30,00

O show Quatro Estações traz o repertório tradicional do grupo num ritual de retorno que celebra a vida e a troca, marcando este recomeço. Canções como Recanto Africano, Lá vem Gente, O que tu tem Cidadão, Pregadão, Deixa Brincar, Terremoto Clandestino, entre tantas outras, prometem sacudir a quadra da Saldanha nas vozes, tambores, guitarras, chocalhos e corpos da Laje, com seus azuis, vermelhos e amarelos vibrantes. A opção pelo retorno aos poucos, em shows pontuais como estes, é também uma medida protetiva para evitar uma aglomeração pública de grandes proporções, enquanto prepara os integrantes do Bloco e aquece os corações gradativamente para uma volta às ruas ao longo do ano e ao carnaval do próximo ano.

O coletivo que nasceu com as raízes no teatro e que tem em sua essência essa arte como fio condutor, é hoje um dos mais representativos do sul do Brasil, com premiações, apresentações em grandes festivais e um grande público que o acompanha. Formado por indivíduos vindos das mais diversas áreas de atuação, o grupo construiu um trabalho autoral cênico, musical e carnavalizado. Show, teatro, reivindicação do direito da alegria, celebração da arte do encontro e da brincadeira, resistência, resgate do espaço público, da arte na rua.