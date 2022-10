Contrabaixista Rodrigo Maia traz sua pegada jazzística ao Instituto Ling

A próxima atração do Preview Poa Jazz Festival a se apresentar no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) é o Rodrigo Maia Sexteto. O contrabaixista gaúcho divide o palco com outros cinco grandes nomes locais: Luiz Henrique New (piano), Bernardo Zubaran (harmônica), Mano Gomes (bateria), Bruno Coelho (percussão) e Antônio Flores (guitarra). O show acontece neste sábado (8), às 19h. Ingressos (R$ 30,00, com opções de meia entrada), podem ser adquiridos no site e na recepção do centro cultural.

Músico autodidata, Maia começou sua carreira musical aos oito anos, em Dom Pedrito. Em 1999, mudou-se para a cidade de Pelotas, onde iniciou seus estudos de música, atuando com artistas locais. Em sua trajetória, constam várias participações em álbuns de artistas como César Oliveira & Rogério Mello, Luiz Carlos Borges e Moreno Morais. Como sideman, tocou com nomes como Bebeto Alves, Marco Aurélio Vasconcelos, Neto Fagundes, Jorginho do Trompete, Paulinho Fagundes, Moreno Morais e Lúcio Yanel.

Atualmente, trabalha na finalização do seu primeiro disco solo, Espelho, que contará com participações de importantes músicos do cenário instrumental do Brasil e com o gaitista argentino Franco Luciani.