O espetáculo Oliver leva o mundo mágico ao Teatro CIEE nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (7), em única apresentação, o ator e diretor Zé Rodrigues leva o espetáculo Oliver Fantastic Show para o Teatro CIEE (Av. Dom Pedro II, 861), às 20h. A peça conta com efeitos especiais, música, dança, participação da plateia em números de mágica e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Teatro e pelo Blueticket, a partir de R$ 35,00.

O artista, que se afirma apaixonado por mágica, revela que sua primeira aparição em um programa infantil foi um show de mágica da TV Difusora, no programa do Tio Tony. Na ocasião, ele atuou não como mágico, mas como clown, tocando um piano invisível. Para Rodrigues, interpretar Oliver é mais do que um ofício, é convidar o público para sonhar junto com ele.