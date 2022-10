Uma década libertária e sem preconceitos

Somando dez anos de resistência no mercado,a web rádio DinamicoFM (DFM) mantém sua audiência fiel e cativa, promovendo uma programação diversa e livre de preconceitos, que busca dar espaço a todos os estilos musicais. O veículo, que se consolidou por ser“uma antena” para novidades sonoras em nível internacional, ao mesmo tempo que se propõe a servir de canal de divulgação de bandas e artistas da cultura local, segue com seu conceito libertário e independente, ainda que buscandoampliar o número deapoiadores para garantir a sustentabilidade do negócio.

Estruturada no bairro Auxiliadora, na sala do apartamento do comunicador Claudio Cunha, a rádio não só lança uma série de nomes da música comomovimenta a cena de diversos segmentos das artes.Ao fazer um balanço da última década, seu idealizador sublinha que um dos maiores desafios do negócio passa longe da qualidade do conteúdo que o veículo oferece gratuitamente. “Para se ter uma ideia, durante a pandemia, houve meses que pagamos as contas da rádio com doações de ouvintes”, revela Cunha, que ainda sofreu o impacto financeiro da interrupção de eventos onde trabalhava como DJ.

Na avaliação do radialista, essa é uma realidade que precisa mudar. Para tanto, busca apoio cultural, onde o valor é definido no estilo name your own price (estratégia de preços na qual quem paga faz a sugestão do investimento). Outra saída que ele encontrou para manter o projeto vivo foi criar o Empório de Cultura DFM, onde vende livros, discos, CDs, DVDs, entre outros artigos de segunda mão. Todo o catálogo pode ser acessado através de um link no site da DinamicoFM.

Muito antes dos produtos chegarem à loja online, conteúdos relacionados à música, cinema, literatura, artes cênicas e visuais sempre estiveram no radar da DFM.

Implementada por Cunha em março de 2012,a iniciativaé também um projeto pessoal do comunicador, que começou na profissãocomo operador de áudio da Rádio Ipanema FM, em 1994. Ele conta que, antes de ser demitido da empresa, já visualizava realizar o sonho da rádio própria.

“Eu era programador de vários horários na Ipanema, que tinham não só audiência como patrocinadores. Mas, com a mudançana gerência, sabia que ia chegar minha vez, e, como meu trabalho tem um perfil bem particular e não se enquadra no ‘esquemão’ de rádio convencional, eu não acreditava que fosse conseguir um emprego em outros veículos do segmento”, revela o comunicador. Inspirado em outras rádios locais que já atuavam na web, Cunha decidiu se adiantar: comprou microfones e mesa de som, e buscou a ajuda de amigos que entendiam de tecnologia.

Como na época já estava ocorrendo o enxugamento do quadro de funcionáriosda Ipanema (extinta em 2015, para, mais tarde, migrar para a web), o inevitável aconteceu. Foi então, que ele colocou o plano em prática. “Eu fui demitido numa sexta-feira e no domingo a DFM estava no ar, com oRock N Geral, trabalho com o qual estreei como locutor na Ipanema, em 1995, e que segue até hoje”, conta Cunha.

O nome da rádio própria surgiu de um segundo programa que ele tocava à tarde na antiga empresa: Voo Dinamico. “É sempre bom esclarecer que o FM significa ‘Fé na Música’ (principal slogan da rádio) e não tem nada a ver com a frequência modulada das ondas do dial.”

Os primeirosdias da DFM foram de poucos ouvintese muitas dificuldades técnicas, masem seis meses Cunha já havia lançado o site(dinamicofm.com) na internet e contava com outros locutores, que chegavam para dar corpo à programação. Inicialmente, além doRock N Geral,aDinamicotinha como atrativos os programasFolk Time,comandado pelo compositor e multi-instrumentistaGaspo Harmônica;e Antena Pachamama, apresentado por Max Rivera e destinado a tocar música latina cantada em espanhol.

Aos poucos, outros profissionais - a exemplo de Mary Mezzari (falecida em 2015) e Mutuca (falecido em 2018) - foram demitidos da Ipanema e optaram por trabalharna DFM, “elevando a audiência”, conta Cunha. Com Mutuca, ele ainda engatou uma parceria com a Unisinos, que, por algum tempo, retransmitiu em sua rádio os programas Hot Club do Mutuca,Rock N Geral, e Oráculo. Este último, feito por Cunha, levava aos ouvintes as novidades e raridades do momento. “Tudo era gravado ao vivo na DinamicoFM.”

Com o tempo, grandes nomes da música passaram pelo estúdio da rádio, a exemplo de Bebeto Alves, Jimi Joe, Nei Lisboa, Fred Zero Quatro,Clemente Nascimento (da banda Inocentes) e Paul Di’Anno (ex-vocalista doIron Maiden). Algumas bandas chegaram a tocar ao vivo no ambiente, em um estúdio com isolamento acústico construído em um dos momentos de maior investimento financeiro do projeto.

O time de locutores continuou crescendo, e, no correr deste período, foram ao ar programas com conteúdos diversos: rock, cultura medieval,cultura pop,cultura hindu e meditação, hip hop,heavy metal, música africana, bandas femininas, artes cênicas; filmes, séries e games comentados, entre outros.

Em 2016, a DFM contava com 30 programas semanais distintos - uma média de quatro por dia. Destes, além do Rock N Geral (carro-chefe da casa, transmitido nas manhãs de segundas às sextas-feiras), o maisantigoem atividade é o Coleta Seletiva, comandado por Jano Campos, efocado em música brasileira.“Sempre admirei o trabalho do Claudio, toda a pesquisa que ele faz e o que ele fala de música e arte. Nesta convivência, não só aprendi muito sobre rádio como constatei que elevive de acordo com o que fala (de forma posicionada) em seus programas, ou seja, não faz um personagem”, assegura Campos.

Completando 28 anos de trajetória no radialismo, Claudio Cunha afirma que não para de realizar pesquisas diárias e atualmente escuta só música que não conhece, justamente para ampliar o domínio do tema. “A gente segue com a sensação que ainda há muito a se aprender”, declara o comunicador, que - além de ser exemplo de empreendedor resiliente - tem uma relação de paixão pela música e pelo cinema desde a infância. Atualmente, a DinamicoFM conta com oito programas semanais e está aberta a receber novas parcerias.