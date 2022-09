Editora de Caxias do Sul é reconhecida como melhor licenciada de publicações Disney do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, a Editora Culturama, que funciona em Caxias do Sul, foi reconhecida pela Disney como a melhor licenciada de publicações em 2022 do Brasil. O evento de premiação, que reuniu cerca de 600 pessoas, ocorreu nesta semana no Teatro Santander, em São Paulo. Entre os convidados, estavam licenciados de todas as categorias da Disney (como varejo, papelaria, casa, vestuário, brinquedos, etc).

A Culturama já havia recebido o prêmio no ano de 2021, em função do trabalho realizado pela editora com os livros da Disney no País. "É muito importante receber este reconhecimento, pois ele nos dá a certeza de que estamos fazendo um excelente trabalho. Isso é ainda mais especial vindo da Disney, a principal empresa de entretenimento do mundo. Sabemos que é o nosso esforço e todo o carinho com o qual fazemos cada livro que é reconhecido com esta premiação", ressalta Fabio Hoffmann, diretor-presidente da Culturama.

A Culturama é uma editora de livros que atua em diferentes mercados, como papelarias, bazares, livrarias, atacados, supermercados, lojas de preço único, bancas e grandes redes de varejo. Há 19 anos no mercado, já editou centenas de publicações infantis entre títulos próprios e licenciados. Atualmente, a editora possui as licenças de Disney, Marvel, Star Wars, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha e Baby Shark.