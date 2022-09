Exposição que reúne obras da Zoravia Bettiol inaugura neste sábado(01)

Neste sábado (01), das 15 às 19h, ocorre a inauguração da exposição A Arte de Zoravia Bettiol - Pintura, Desenho e Gravura. A mostra acontece na Galeria Zoravia Bettiol (Rua Paradiso Biacchi, 109) e ocorre até o dia 14 de novembro. A artista reuniu 38 obras, de diferentes séries e algumas peças únicas que, inclusive, podem ser compradas.

De segunda a sexta das 09h às 18h e sábado das 15 às 19h, o visitante também pode desfrutar da Instalação Têxtil - Águas do Guaíba, criada e coordenada por Zoravia Bettiol, executada por dezenove artistas visuais e com texto da escritora Nora Prado, no jardim do Instituto Zoravia Bettiol. A instalação é mais uma parceria entre a Associação Chico Lisboa e o Instituto Zoravia Bettiol. Além disso, as duas exibições integram o circuito de exposições Portas Para Arte da Bienal do Mercosul.