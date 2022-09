Feira do Livro terá programação intensa em formato 100% presencial

Com expectativa de bater recorde de público em 2022, a Câmara Rio-Grandense do Livro (CRL) está na reta final da produção da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece na Praça da Alfândega de 28 de outubro a 15 de novembro. Este ano, todas as atividades culturais do evento serão realizadas em formato 100% presencial. Além da presença de mais de 150 escritores, a festa da literatura contará com intensa programação cultural (com saraus, shows musicais, teatro, circo, palestras, contação de histórias, entre outras), lançada nesta terça-feira (27), na Sala do Tesouro, no Memorial do Rio Grande do Sul.

Com o tema "Uma Boa Festa tem História", o evento deste ano celebra os 250 anos de Porto Alegre e discute temas essenciais para a sociedade, a exemplo de pautas como diversidade, questões de gênero e saúde. "Depois de dois anos em programações remotas ou híbridas, vamos ter novamente a experiência do leitor, que pode ter contato com os livros, folhear as edições, encontrar seus autores favoritos e viver as emoções que só um evento como a nossa Feira do Livro proporciona", celebrou o presidente da CRL, Maximiliano Ledur. "Além disso, este ano temos quase 500 atividades literárias já agendadas, o que por si só já é uma forma de fomentar o interesse pela leitura", avalia.

Ao contrário do ano passado, quando, por conta da necessidade de distanciamento social no controle da pandemia de Covid-19, o evento ocorreu de forma híbrida, e as bancas da Feira tiveram seus balaios de ofertas, saldos e lançamentos reduzidos, nesta edição este será um dos "grandes ganhos do evento", segundo aponta Ledur. "Estamos com um número de expositores (71, no total) bem próximo ao que era antes da pandemia", acrescenta.

Conforme a CRL, este ano a Feira contará com a presença de 20 autores de outros estados brasileiros, entre os quais a organização do evento destaca Noemi Jaffe, indicada para o Prêmio São Paulo de Literatura. Ela conversará sobre sua trajetória com a escritora Jane Tutikian, patrona da 57ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre.

De acordo com a coordenadora da programação para adultos, Sandra La Porta, o foco da área são os grandes lançamentos do ano, com autores que escrevem sobre temas de interesse da sociedade, como diversidade, inclusão, sustentabilidade, filosofia, tendo a literatura grande destaque, entre outros.

Para falar sobre o luto e a dor da perda, o escritor Renato Noguera será recebido pelo escritor Fabrício Carpinejar, patrono da feira em 2021. Já a escritora Cida Bento, eleita pela revista britânica The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes na área da diversidade, discutirá sobre a escrita como meio de transformação social.

Entre os autores estrangeiros, o destaque é o norueguês Geir Gulliksen (autor de História de um casamento, Editora Rua do Sabão, 2022). Ele traz o questionamento: "Quanto do que Pensamos ser Amor é Apenas Projeção?" Nesta mesa, o escritor apresentará, inclusive acontecimentos autobiográficos para falar de relacionamentos em crise e questionar as convenções de masculinidade e feminilidade. Já a argentina Florencia Bonelli, que soma mais de 3,5 milhões de livros vendidos em seu país, terá uma conversa com a astróloga Amanda Costa sobre seus romances, personagens e sua conexão com os astros.

Do Estado, serão 60 escritores que participarão da programação da área Adulta. Entre os nomes, estão Clara Corleone, Letícia Wierzchowski, Júlia Dantas e Taiane Santi Martins, que conversam com Nathallia Protazio sobre "A Dor e a Delícia de ser Escritora". Já Daniel Galera, José Falero e Samir Machado de Machado discutem com Nanni Rios na mesa "Pensando o Brasil no Passado, Presente e Futuro".

Na área Infantil e Juvenil, estão previstos 38 encontros do ciclo "O Autor No Palco", no Teatro Carlos Urbim. A atividade é voltada a estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, além da educação de jovens e adultos (EJA). Nos finais de semana, o teatro receberá espetáculos infantis e concertos musicais, contemplando toda a família. Segundo a coordenadora da área Infantil e Juvenil, Sônia Zanchetta, todas as atividades ocorrem como foco na formação de leitores literários e de mediadores de leitura. "Nós já estamos com uma programação imensa, talvez a maior que já tivemos na Feira", detaca.

Sônia lembra que a participação de escolas funciona sob agendamento prévio por email ( [email protected] ). "Já estamos com agendamento aberto para o O Autor no Palco, o Espaço Jovem Petrobrás, o Circo dos Mafagafos e a programação da EJA", observa. Esta é a primeira vez que o segmento de Circo participa do evento. "Nós temos há vários anos, uma tenda de contação de histórias para a primeira infância, que este ano está sendo ambientado como um picadeiro pela artista Silvia do Canto, que também concebeu os figurinos dos atores." A coordenadora valoriza as histórias selecionadas: "todas muito bem escritas e boas de contar."

Ao todo, as programações Infantil, Juvenil e para mediadores de leitura contam com a participação de 67 escritores, sendo 40 de outros estados. Entre os autores em destaque na área infantil estão Alê Garcia, um dos 20 produtores de conteúdo negros mais inovadores do País, segundo a Forbes. Escritor, palestrante, apresentador e publicitário, ele estará no Espaço Jovem Petrobras, falando sobre as personalidades negras que o fizeram chegar até aqui. Também estarão no evento o ator Pedroca Monteiro e Daniel Kondo, autores do livro Ser o que se é (Companhia das Letrinhas), que trata sobre a importância das diferenças.

Outra vertente importante deste ano é a literatura indígena, que estará presente mais uma vez no evento, desta vez com o escritor e indigenista brasileiro Daniel Munduruku, a cordelista indígena Auritha Tabajara e o escritor e palestrante Olívio Jekupé. Os três farão encontros com alunos do ensino fundamental, no ciclo O Autor no Palco.

Já a professora, psicopedagoga, mediadora de leitura, escritora, narradora de histórias e arte-educadora Lúcia Tucuju participa do ciclo Todo Mundo Pode Contar Histórias, com professores de escolas indígenas da rede estadual de ensino, de encontro com alunos do Ensino Fundamental, para falar sobre o lugar da literatura indígena e decolonial nas bibliotecas, no 6º Seminário Internacional de Bibliotecas, no auditório da Livraria Paulinas.

Para celebrar o aniversário da cidade, a 68ª edição da Feira do Livro também terá um espaço especial para atividades relacionadas ao tema, como lançamento de obras que recontam a história e as lendas da capital, recital-show com poemas e canções sobre a cidade, mesas de discussão, gravação de programas e exposições fotográficas.