Luccas Neto e Gi apresentam show com efeitos especiais no Gigantinho

Neste sábado (01), às 18h30min, Luccas Neto, um dos maiores fenômenos do digital e ídolo da nova geração, retorna a Porto Alegre para um megashow de Dia das Crianças no palco do Ginásio Gigantinho. Ao lado da atriz, cantora e dançarina, Giovanna Alparone, o youtuber brasileiro traz o já consagrado musical Luccas Neto e a Escola de Aventureiros, recheado de novos efeitos especiais.

Case de sucesso entre o público infantil, Giovanna integra o elenco dos conteúdos produzidos pela Luccas Toon interpretando a aventureira vermelha Gi, a irmã fictícia de Luccas Neto. Em Luccas Neto e A Escola de Aventureiros, as crianças irão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade. Os ingressos para o espetáculo, que traz a assinatura da Opus Entretenimento, estão à venda pela plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro do Bourbon Country, a partir de R$ 45,00.