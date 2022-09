Felipe Karam e Max Garcia lançam novo EP com show no Café Fon Fon

O violinista e compositor gaúcho, Felipe Karam, em parceria com o violonista popular gaúcho, Max Garcia, lança o EP Influências nesta quinta-feira (29), às 21h, no Café Fon Fon (R. Vieira de Castro, 22), marcando a chegada do trabalho a todas as plataformas digitais. O concerto terá Karam no violino de cinco cordas e Garcia no violão de sete cordas, além da participação de Bruno Coelho na percussão. Ingressos, a R$ 30,00, no local, com reservas pelo WhatsApp (51) 99880-7689.

O trio instrumental vai apresentar as quatro músicas do EP (Milonga Andaluz, Porto dos Casais, Baião na Araponga e Que Samba é Esse), que unem características regionais com influências de música flamenca, latino-americana e jazz. Também farão parte do repertório outras composições autorais do trio, como Água de Santo, e releituras de artistas como Dorival Caymmi e Astor Piazzolla.