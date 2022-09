Tributo a Frank Sinatra tem sessão confirmada na Capital

uhuu.com Na próxima quinta-feira (29), o espetáculo Sinatra 1915 Tribute revive os grandes sucessos da carreira de Frank Sinatra, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. O tributo traz o cantor Gustavo Bing reproduzindo clássicos associados a Sinatra, acompanhado de músicos e do maestro e arranjador Edu Martins. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 85,00, e podem ser adquiridos emou na bilheteria do teatro.

A cenografia do espetáculo é inspirada nos maiores shows da carreira de Sinatra com direito a cortinas drapeadas compondo a ambientação. No palco, Gustavo Bing e os músicos se apresentam vestidos com smokings pretos e gravatas borboletas. Bing ainda ostenta um belo lenço laranja, réplica utilizada por Sinatra em algumas apresentações.

Gustavo é um cantor de 21 anos de idade. É um fã assumido de jazz e, antes de se dedicar à interpretação das canções de Frank Sinatra, tinha uma banda com amigos. O prodígio foi descoberto por Samy Cassali, baixista e diretor musical do tributo, na Escola de Canto de Porto Alegre. Cassali percebeu a semelhança entre os timbres vocais nas primeiras aparições do jovem artista cantando o repertório de Sinatra e o apontou como um potencial intérprete.

No palco, Bing interpreta grandes sucessos como Fly me to the moon e New York, New York, com caracterização inspirada na primeira metade da carreira de Sinatra, fase com a qual ele mais se assemelha fisicamente, com atenção aos detalhes mais marcantes do cantor: seu smoking sempre impecável, seu anel (presente dado a Quincy Jones por Sinatra) e seu cabelo sempre bem alinhado.