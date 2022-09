Casa de Cultura Mário Quintana recebe mostra 'Vertigem/Linguagem'

A partir deste sábado (24), a exposição Vertigem/Linguagem ocupará o Espaço Oliveira Silveira, no 5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico), com obras de artistas contemporâneos em diálogo com trabalhos realizados por artistas frequentadores da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. A visitação fica aberta, de forma gratuita, diariamente, das 10h às 20h, até 31 de outubro.

Com ideias de autorrepresentação, e conexões e diálogos entre obras dos trabalhos produzidos na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro e os de artistas como Elida Tessler, Duan Kissonde, Marcelo Armesto, Mário Eugênio Saretta, Romeu Figueiró e Solange Gonçalves Luciano, a mostra se propõe a possibilita perceber o quanto as produções são capazes de provocar diferentes conexões poéticas.

A curadoria é assinada pela museóloga e professora do Curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Ufrgs, Vanessa Aquino. De acordo com ela, os trabalhos foram concebidos e produzidos em lugares e contextos "singulares" sob diferentes perspectivas, que tensionam certos paradigmas e "convidam a outros olhares e leituras acerca do potencial sensível de cada obra e do conjunto reunido pela primeira vez'.