Casa de Cultura Mario Quintana celebra aniversário com shows de Filipe Catto e Negra Jaque

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), comemora 32 anos no domingo (25). A celebração começa às 17h, com a rapper porto-alegrense Negra Jaque. Às 18h, o palco montado na Travessa Rua dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736) recebe Filipe Catto. A artista trans não-binária, cantora, instrumentista, compositora, ilustradora e designer, natural de Lajeado, é um dos nomes de maior evidência da nova geração da MPB. A escolha das atrações da festa de aniversário reflete a linha curatorial da CCMQ, pautada na inclusão, na diversidade e na valorização de artistas gaúchos. A programação tem recurso de acessibilidade com tradução em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais)

No show de aniversário da CCMQ Negra Jaque divulga o projeto musical Linhas de Cura: rap, negritude e outras formas de existir, que está em fase de construção. A rapper é compositora, apresentadora, produtora cultural, mestranda em Arte e Educação na UFRGS e coordena o Galpão Casa de Hip Hop. Negra Jaque vem se destacando na cena hip hop desde 2007, quando integrou o grupo Pesadelo do Sistema. Em 2013, quando iniciou carreira solo, foi a primeira mulher vencedora da Batalha do Mercado, evento tradicional da região metropolitana de Porto Alegre. Em função do prêmio, gravou o primeiro EP Sou. De lá pra cá, participou de festivais, como o Nosoutras, lançou discos, recebeu prêmios e importantes indicações, como a de melhor compositora no Prêmio Açorianos. Negra Jaque fez o show de abertura do projeto Unimúsica da Ufrgs, participou do show de Elza Soares no Bar Opinião e circulou por várias cidades do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Filipe Catto traz um repertório de canções autorais e releituras de diversos autores e estilos para a celebração dos 32 anos da CCMQ. Transitando com sensibilidade versátil por gêneros como a MPB, o samba, o tango moderno, o jazz, o rock e o bolero, Filipe é sucesso nacional desde o primeiro álbum (Fôlego, Universal Music, 2011). O segundo álbum de estúdio, Tomada, dessa vez independente, foi lançado em 2015. Desde então, dividiu palcos com Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Vanessa da Matta, Toquinho, Daniela Mercury, Zélia Duncan, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Johnny Hooker, Xenia França, Mestrinho e Dzi Croquettes, entre outros. Em 2017, estreou a aclamada turnê Over, na Casa Natura Musical, em São Paulo, e lançou o terceiro disco de estúdio, CATTO, com duas pré-estreias em Portugal e três shows esgotados no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. No início de 2018, abriu a turnê O Nascimento de Vênus. Filipe Catto tem composições consagradas em trilhas sonoras de sucesso, como Saga (da novela Cordel Encantado), Quem É Você (da novela Sangue Bom), Adoração (da novela Saramandaia) e Flor da Idade (da novela Jóia Rara).

