Casa da Música recebe Ricardo Chacón e Daniel Benitz neste domingo

Neste domingo (25), às 11h30min, a Casa da Música Poa (Rua Gonçalo de Carvalho, 22) recebe o violinista venezuelano Ricardo Chacón, acompanhado do pianista Daniel Benitz. A apresentação faz parte do terceiro ato da série Recitais Casa da Música: Nobres Recitais da temporada 2022. Os ingressos podem ser adquiridos no local, a partir de R$ 20,00.

Os músicos trazem um repertório com obras de Henryk Wieniawski (1835-1880), Edvard Grieg (1843-1907), Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Astor Piazzolla (1921-1992). Ricardo Chacon Casanova atualmente reside em Porto Alegre, é doutorando em performance instrumental (violino) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sob a orientação do Dr. Fredi Gerling. Iniciou seus estudos musicais na fundação musical Simón Bolívar (El Sistema). Em 2000, conquistou o posto de violinista na Orquestra Sinfónica Simón Bolívar do Táchira, com a qual realizou concertos por várias salas da Venezuela.

O pianista Daniel Benitz, natural de Porto Alegre, recebeu em maio de 2015 o título de Mestre em Música pela Universidade do Colorado, em Boulder. Lá, estudou e trabalhou com ênfase na colaboração vocal e instrumental. Durante o período de 2016 a 2019, trabalhou como pianista do Coral Unisinos Anchieta e da Orquestra Unisinos Anchieta, em São Leopoldo-RS.