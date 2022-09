Guilherme Arantes faz show no Teatro do Bourbon Country nesta sexta

O cantor e compositor Guilherme Arantes apresenta seu novo espetáculo In Concert nesta sexta, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. Em seu show, o músico é acompanhado por formação de orquestra e mostra os principais hits de sua carreira, além de algumas músicas do seu novo trabalho, A Desordem dos Templários, em versões nunca registradas. Os ingressos do show estão disponíveis na plataforma Uhuu e na bilheteria do Teatro, a partir de R$ 75,00.