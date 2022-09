João Bosco comemora 50 anos de carreira em dois shows no Estado

Nesta sexta-feira (23), às 21h, João Bosco Quarteto realiza um show no Salão de Atos da Puc (Av. Ipiranga, S/N), que marca o lançamento do novo disco Abricó-de-macaco, trigésimo primeiro da carreira de João. Já no sábado (24), o músico vai até o Recanto Maestro, localizado entre os municípios de Restinga Seca e São João do Polêsine, a 30 km de Santa Maria, para um espetáculo no Palco Bell'Anima (Rua Oniotan, S/N), às 19h30min.